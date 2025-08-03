Повітряні сили: ППО за ніч збила або подавила 61 ціль

У ніч на 3 серпня Сили ППО збили або подавили 61 повітряну ціль — дрони й ракету. Усього Росія запустила 83 цілі.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Ось чим атакували російські окупанти Україну:

76 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів;

однією балістичною ракетою «Іскандер-М»;

пʼятьома зенітними керованими ракетами С-300/С-400;

однією крилатою ракетою Х-22.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

Сили ППО збили або подавили 60 дронів Shahed і дронів-імітаторів різних типів, одну балістичну ракету «Іскандер-М».

Є влучання шести ракет та 16 БпЛА у восьми місцях, уламки впали у двох локаціях.