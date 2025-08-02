Росіяни вдарили КАБами по Херсону. Пошкодили міст і газогін

Ввечері 2 серпня окупанти обстріляли Херсон двома керованими авіаційними бомбами. Пошкоджений автомобільний міст і будинки.

Про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

Росіяни здійснили атаку близько 18:00 в суботу. Є руйнування автомобільного мосту, що веде до мікрорайону Корабел. Крім того, армія РФ понівечила три приватних будинки й багатоповерхівку. Інформація про постраждалих не надходила.

Пізніше Прокудін сповістив: через те, що армія РФ пошкодила міст, складно буде завезти продовольство для мешканців Корабелу. «Крім цього, понівечено й газогін. Тож деякий час мікрорайон буде без «блакитного палива», — додав він.

Жителів Корабелу закликали тимчасово евакуюватися до інших районів Херсону — там їм нададуть допомогу, включно з житлом. Очільник обласної військової адміністрації надав номери фахівців відповідного контакт-центру.

«Також додам, що наші військові контролюють ситуацію. Окупанти, які спробують здійснити будь-які дії, будуть знищені негайно», — написав Прокудін.