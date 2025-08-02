ООН відзвітувала, що звіти організації майже ніхто не читає

Організація Об’єднаних Націй виявила, що велику частину її звітів «ніхто не читає».

Про це повідомляє Reuters.

Генеральний секретар Антоніу Гутерреш 1 серпня представив країнам результати звіту, створеного в межах ініціативи реформування UN80. Вона зосереджена на тому, як працівники ООН виконують завдання, покладені на них Генеральною асамблеєю або Радою безпеки.

У 2024 році, за словами Гутерреша, організація провела 27 тисяч зустрічей за участю 240 органів, а Секретаріат ООН підготував 1 100 звітів — це на 20% більше, ніж у 1990 році.

«Кількість зустрічей і звітів вже доводить систему — і нас усіх — до межі. Багато із цих звітів ніхто не читає. [Найпопулярніші] 5% звітів завантажують понад 5 500 разів, тоді як кожен п’ятий звіт завантажують менш ніж тисячу разів. І варто пам’ятати: завантаження — це ще не читання», — наголосив генсек ООН.

Організація перебуває у фінансовій кризі сьомий рік поспіль, через те що не всі 193 держави-члени сплачують внески вчасно і в повному обсязі.

Щоб покращити становище, Гутерреш пропонує «менше зустрічей, менше звітів — зате таких, які повністю відповідають усім поставленим завданням».