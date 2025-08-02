Прокурора МКС, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонили від справи Венесуели. Його невістка захищає Мадуро

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан взяв самовідвід від розслідування ймовірних злочинів проти людяності у Венесуелі через конфлікт інтересів у цій справі.

Про це пише The Washington Post.

Хан з 2021 року очолював розслідування у Венесуелі, де президента Ніколаса Мадуро звинувачують у свавільних затриманнях, катуваннях і стратах політичних опонентів.

Ще у вересні американські медіа писали, що невістка Хана — міжнародна кримінальна юристка Венкатесварі Алагендра — працює в команді захисту Мадуро.

Після цього фонд Arcadia Foundation — некомерційна організація з Вашингтону, яка просуває права людини та демократію — офіційно звернувся до МКС з вимогою, щоб Хан взяв самовід від розслідування. Апеляційна палата МКС спочатку відхилила скаргу, однак у лютому поновила її розгляд.

У поданих до суду документах Хан заперечив наявність конфлікту інтересів: він зазначив, що не обговорював з невісткою жодної конфіденційної інформації та не пам’ятає жодної розмови навіть про публічні факти у справі. Також він стверджував, що не брав участі в жодних зустрічах за її присутності у Венесуелі.

Однак зрештою в пʼятницю, 1 серпня, суд зобов’язав Хана протягом трьох тижнів подати запит на відвід у цій справі.