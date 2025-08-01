Убивства та жорстоке поводження з цивільними в Бучі: ще двом солдатам РФ повідомили про підозру

Офіс генпрокурора України повідомив про підозру ще двом російським солдатам, які причетні до вбивства і жорстокого поводження з мирними мешканцями під час окупації Бучі Київської області у 2022 році.



Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко.

Ідеться про розвідника-снайпера 234 десантно-штурмового полку, який увірвався до квартири місцевого жителя і вистрілив йому в голову з гвинтівки «Вінторєз».

Також підозру повідомили старшому стрільцю-саперу того ж підрозділу. Він, побачивши жінку на вулиці, почав стріляти біля її ніг. За словами Кравченка, він робив це «регочучи й знущаючись».