На Полтавщині сирену під час дронових атак вмикатимуть не в усій області, а тільки для районів із загрозою

Починаючи з 1 липня, у Полтавській області сигнал повітряної тривоги буде диференційований — сирену чутимуть мешканці тих районів, де є небезпека.
Про це повідомили в Полтавській ОВА.
Тепер під час атаки ворожих дронів на Полтавщині сирена лунатиме лише в тих районах, де є потенційна небезпека влучань або роботи ППО та в бік яких рухається об’єкт.
Під час масованих атак дронами або ракетної небезпеки тривога лунатиме по всій області.
- Раніше, 24 липня, диференційовану систему оповіщення про повітряні тривоги ввели в Київській області. Таку систему завчасно протестували вночі спільно з Повітряними силами ЗСУ та ДСНС.