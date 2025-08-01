На Полтавщині сирену під час дронових атак вмикатимуть не в усій області, а тільки для районів із загрозою

Починаючи з 1 липня, у Полтавській області сигнал повітряної тривоги буде диференційований — сирену чутимуть мешканці тих районів, де є небезпека.

Про це повідомили в Полтавській ОВА.

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Тепер під час атаки ворожих дронів на Полтавщині сирена лунатиме лише в тих районах, де є потенційна небезпека влучань або роботи ППО та в бік яких рухається об’єкт.

Під час масованих атак дронами або ракетної небезпеки тривога лунатиме по всій області.