Експосадовця Міноборони підозрюють у розтраті мільярда гривень на закупівлі продуктів для ЗСУ

Служба безпеки України викрила ексочільника одного з департаментів Міноборони — за версією слідства, він розтратив з держбюджету мільярд гривень на закупівлі продуктів харчування для ЗСУ в період з березня по грудень 2022 року.



Про це повідомляють у СБУ.

За версією слідства, фігурант, перебуваючи на посаді навесні 2022 року, уклав договір з приватною компанією про закупівлю оптових партій харчових продуктів та їх постачання для ЗСУ. Вартість самої продукції була штучно завищена на 41%, а ціна на організацію її постачання зросла на 221%.

Посадовець Міноборони не перевірив обґрунтованість зазначених сум і не погодив контракт з профільними підрозділами оборонного відомства. Судово-економічна експертиза підтвердила факти розтрати оборонних коштів.

Слідчі СБУ повідомили ексчиновнику про підозру в розтраті майна. Йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.