Уряд ліквідував посаду міністра Кабінету міністрів. Ось хто буде замість нього

Уряд ліквідував посаду міністра Кабміну — замість нього буде державний секретар Кабінету міністрів, який очолюватиме Секретаріат уряду.

Про це йдеться в постанові № 927.

Посаду міністра Кабміну з 2020 року обіймає Олег Немчінов.

Також у постанові зазначається, що тепер за координацію роботи з підготовки середньострокового плану дій уряду та плану його пріоритетних дій відповідає міністр економіки, довкілля та сільського господарства. Якщо прем’єр-міністр доручить, то це робитиме державний секретар Кабінету міністрів.

Плани готуватиме Секретаріат КМУ на основі пропозицій міністерств. Для узгодження позицій проводитимуть наради й консультації.

Секретаріат Кабінету міністрів забезпечуватиме роботу уряду. Його головні завдання — організація засідань уряду, юридичне й аналітичне забезпечення, робота з документами, підтримка роботи прем’єра та віцепрем’єрів. До його складу входять державний секретар, заступники, патронатні служби та структурні підрозділи, як-от департаменти, управління, відділи.