На Харківщині зросла кількість жертв через обстріл 29 липня

Кількість загиблих від російського обстрілу в селі Новоплатонівка на Харківщині зросла до семи.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Окупанти 29 липня близько 10:38 завдали удару по селу з реактивної системи залпового вогню. У ДСНС кажуть, що люди зібрались, щоб отримати гуманітарну допомогу, саме в цей час росіяни атакували мирних мешканців.

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На місці загинули пʼятеро людей, ще троє дістали поранень. Також внаслідок атаки загорівся місцевий магазин. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).