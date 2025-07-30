У Франції сталося рекордне пограбування у потязі — викрали прикраси на €350 тисяч

У Франції 27 липня в пари пасажирів викрали коштовності та цінні речі на суму €350 тисяч, коли вони поверталися швидкісним поїздом з Екс-ан-Прованса.

Про це повідомляє BMF TV з посиланням на джерела.

Це рекордне пограбування в поїзді національної залізниці Франції. Зловмисники вкрали приблизно 40 ювелірних виробів класу люкс, що належали франко-канадській парі.

Двоє зловмисників, які змогли втекти під час зупинки на вокзалі в Авіньйоні, викрали у пари, зокрема, браслет Cartier, годинник Rolex, кулон De Beers, кольє зі смарагдів, золоті ланцюжки та каблучки, інкрустовані діамантами.

Власниця коштовностей, Александра Н., підприємниця з канадським громадянством, сіла в потяг на вокзалі в Екс-ан-Провансі разом зі своїм чоловіком. Вона поклала під своє сидіння у першому класі сумку Louis Vuitton, в якій був футляр із прикрасами. Вона збиралася повернутися до Канади й везла із собою всі свої коштовності.

Позаду них сіли чоловік і жінка, які не привертали до себе уваги, хоча вагон був майже порожній. За кілька хвилин після відправлення поїзда, приблизно о 14:45, жінка відчула, що щось торкнулося її ноги.

«Я не звернула на це уваги, подумала, що це якась тваринка», — розповідає Александра Н. у своїй заяві поліції, з якою ознайомилося BFM TV.

Як виявилось, в цей момент жінка-злочинниця повернула на місце сумку, яку вже обшукала та забрала коштовності. На зупинці в Авіньйоні зловмисники спокійно вийшли з поїзда зі здобиччю.

Одна пасажирка, помітивши їхню підозрілу поведінку, попередила Александру Н., яка зрозуміла, що сталося.

Злочинці втекли, але їх могли зафіксувати камери спостереження й, можливо, перевіряли на вході до поїзда — тому їх можуть упізнати.