В Україні запускають «Дія.Картку» — туди надходитимуть усі державні виплати

В Україні запустять «Дія.Картку» — це мультирахунок, на який можна буде отримувати цільові й нецільові державні виплати та зберігати особисті кошти.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

«Дія.Картку» можна буде відкрити в банку, яким уже користується людина, а невдовзі така функція також має з’явитися в застосунку «Дія».

Вона матиме загальний рахунок та спеціальні — залежно від цілі використанні грошей.

Спеціальний рахунок

Спеціальні рахунки «Дія.Картки» створені для використання грошей лише на певні цілі за програмами державної допомоги. З конкретного спецрахунку кошти при розрахунках зніматимуться за 4-значним кодом категорії продавця (MCC-код — Merchant Category Code).

Раніше для програм «єПідтримка», «єКниги», «єМалятко», «Ветеранський спорт» та інших потрібно було відкривати окремі картки — тепер усе на одній. Крім того, в переліку — військові облігації, допомога для переміщених, допомога з безробіття, допомога від міжнародних організацій, виплата пенсій та повернення вкладів.

Також невдовзі стартуватиме нова програма підтримки батьків першокласників — ця виплата надійде на вашу нову зареєстровану «Дія.Картку».

Важливо: для програм «Національний кешбек» і «єВідновлення» окремий рахунок залишається.

Загальний рахунок

Користувачі зможуть вільно користуватися коштами із загального рахунку на «Дія.Картці»: поповнювати, переказувати гроші на інші рахунки чи знімати готівку.

Кошти на «Дія.Картці» можна буде витратити «під нуль». Якщо ціна товару або послугу перевищує залишок допомоги, «Дія.Картка» автоматично додасть потрібну суму з особистих коштів завдяки змішаній оплаті.

Наприклад, книга коштує 1 000 гривень, а на рахунку за програмою «єКнига» у вас — 908 гривень. Завдяки змішаній оплаті 908 гривень спишуться із рахунку програми, а решту 92 гривні з загального особистого рахунку на «Дія.Картці».