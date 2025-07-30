«К-поп-мисливиці на демонів» став найпопулярнішим мультфільмом Netflix за всю історію

Мультфільм «К-поп-мисливиці на демонів» став найпопулярнішим оригінальним анімаційним фільмом на Netflix.

Про це Netflix повідомив в Х.

Наразі мультфільм перебуває на другій позиції серед найпопулярніших серіалів Netflix, зокрема і в Україні. Лише протягом цього тижня він зібрав понад 26 мільйонів переглядів.

Крім того, у 27 країнах він посідає першу позицію в рейтингу найпопулярніших проєктів Netflix цього тижня.

Популярності набрали й треки з мультсеріалу. Зокрема, головний саундтрек дебютував на першому місці в чарті Billboard Soundtracks і на восьмому в загальному чарті Billboard 200.

Фільм «К-поп-мисливиці на демонів» від Sony Pictures Animation розповідає про пригоди суперзіркового жіночого к-поп-гурту Huntr/x. Три учасниці гурту — Румі, Міра і Зої — виконують роль відважних мисливиць на демонів, які захищають своїх фанатів від надприродної загрози. Під час концертів музика Huntr/x стає магічним барʼєром проти темних сил.

Головними ворогами героїнь стають учасники конкурентного гурту Saja Boys, які насправді є демонами під прикриттям і хочуть викрасти душі шанувальників Huntr/x.