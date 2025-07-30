СБУ затримала льотчика-інструктора — його підозрюють у передачі росіянам даних про базування літаків F-16, Mirage 2000 та Су-24

Військова контррозвідка Служби безпеки викрила в лавах Повітряних сил ЗСУ льотчика-інструктора, якого підозрюють у роботі на російську воєнну розвідку.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, підрозділ, де служить фігурант, збиває ракети й дрони, а також працює по наземних цілях. Підозрюваний передавав росіянам інформацію, щоб ті готували нові ракетно-дронові атаки по об’єктах Повітряних сил. Пріоритетними цілями були аеродроми, де базуються літаки F-16, Mirage 2000 та Су-24.

Як зазначають в СБУ, чоловік збирав координати розміщення цих літаків, графіки та принцип черговості вильотів. Також він передавав російській воєнній розвідці особові дані пілотів ЗСУ, бортові номери та інформацію про озброєння їхніх літаків і тактику бойових вильотів.

Слідчі встановили, що фігурант виходив на зв’язок з російським спецслужбістом через анонімний канал електронної пошти та використовував «секретні чати» в месенджерах.

Слідчі Служби безпеки планують повідомити затриманому про підозру в державній зраді (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). За це загрожує довічне.