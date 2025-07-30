Politico: Європейські країни позичать мільярди в ЄС, щоб переозброїти Україну

Головні союзники України в Європі мають намір звернутися до Європейського Союзу з проханням про десятки мільярдів євро позик для спільної закупівлі зброї для України, а також для посилення власної обороноздатності.

Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела.

У вівторок, 29 липня, напередодні крайнього терміну подачі заявок на участь у новій програмі позик на озброєння в межах Фонду безпекової допомоги для Європи обсягом €150 мільярдів, кілька країн ЄС повідомили Politico, що розглядають можливість використати ці кошти для допомоги Україні в захисті від повномасштабного вторгнення Росії.

Схему кредитування запропонувала Єврокомісія в березні в межах ширшої програми ReArm Europe — вона спрямована на стимулювання оборонної промисловості Європи та зменшення багаторічної військової залежності від Сполучених Штатів.

Бельгія, Болгарія, Кіпр, Чехія, Естонія, Іспанія, Фінляндія, Угорщина та Литва офіційно висловили зацікавленість у позиках, повідомив журналістам у вівторок речник ЄС з питань оборони Томас Реньє.

Інші, включаючи Чехію, Латвію, Болгарію та Грецію, заявили, що зроблять це до крайнього терміну у вівторок опівночі.

Спільно купуючи зброю за цією схемою, країни можуть забезпечити нижчу ціну, ніж якби вони діяли самостійно, а потім постачати озброєння Україні.