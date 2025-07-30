У Раді пропонують заборонити електронні сигарети

У Верховну Раду внесли законопроєкт № 13548, який пропонує повністю заборонити в Україні виробництво й обіг електронних сигарет.

Народні депутати від «Європейської солідарності», «Голосу» та позафракційна Вікторія Гриб пропонують внести про це нову статтю в закон «Про заходи щодо попередження тютюнокуріння». Також пропонують заборонити виробництво й обіг рідин до них і встановити відповідальність за порушення цих норм.

Аргументують це необхідністю боротьби з курінням серед молоді. За даними Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоровʼя України, понад 70% щоденних курців віком 18—29 років користуються електронними виробами для куріння: 37% респондентів вживають тютюнові вироби для електричного нагрівання, а 36% — електронні сигарети.

Серед підлітків 13—15 років 40% хоча б раз вживали електронні сигарети. Половина опитаних підлітків віком 15—16 років мали досвід куріння електронних сигарет, а 19% вживали їх упродовж останніх 30 днів.