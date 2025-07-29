Зеленський направив до Ради законопроєкт, який зробить відзнаку Хрест бойових заслуг не лише символічною

Президент Володимир Зеленський підписав і направив до Верховної Ради України законопроєкт, який зробить відзнаку Хрест бойових заслуг не лише символічною.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

«Це обʼєктивно висока нагорода, але де-юре зараз Хрест бойових заслуг є відзнакою, яка має символічну вагу. Ми зробимо, щоб нагорода давала воїнам реальні речі», — наголосив Зеленський.

За ієрархією Хрест бойових заслуг буде на рівні між званням Героя України та орденом Богдана Хмельницького. За останні дві нагороди передбачені, зокрема, грошові виплати. Вони вважаються найвищими відзнаками від держави.

Наразі в Україні Хрестом бойових заслуг відзначені 318 воїнів. Ця відзнака зʼявилася у 2022 році.