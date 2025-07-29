Нідерланди заборонили в’їзд двом міністрам Ізраїлю і викликали посла країни через дії в Газі

Уряд Нідерландів викличе посла Ізраїлю в Нідерландах, щоб засудити «нестерпну та неприйнятну» ситуацію в Газі. Країна також заборонила вʼїзд двом ультраправим міністрам.

Рішення передає Reuters.

Відтепер очільнику Міністерства національної безпеки Ітамару Бен-Гвіру та міністру фінансів Бецалелю Смотричу заборонений вʼїзд до Нідерландів — політиків звинувачують їх у неодноразовому підбурюванні до насильства проти палестинців і закликах до «етнічних чисток» в секторі Гази.

Крім того, уряд Нідерландів заявив, що підтримує рекомендацію ЄС обмежити доступ Ізраїлю до його флагманської програми фінансування досліджень і наполягатиме на запровадженні європейських торгівельних санкцій, якщо встановлять, що Ізраїль порушує свою угоду з Європейським Союзом про збільшення поставок допомоги.

Раніше цього місяця голова зовнішньої політики ЄС Кая Каллас заявила, що Ізраїль погодився розширити гуманітарний доступ до Гази, включно зі збільшенням кількості вантажівок з допомогою, пунктів перетину кордону та маршрутів до розподільчих центрів.

«Усі варіанти залишаються на столі, якщо Ізраїль не виконає своїх обіцянок», — наголосила посадовиця. Видання Euractiv ще на початку липня писало про те, що ЄС вперше письмово запропонує санкції проти Ізраїлю, проте шанси, що їх ухвалять, малоймовірні через розбіжності всередині блоку.

Видання зазначало, що «найреалістичнішим» політичним варіантом у цій ситуації європейські дипломати вважають точкові санкції проти окремих людей. Подібні до тих, які вже ввели інші країни.

Санкції проти Бен-Гвіра та Смотрича вже запровадили Велика Британія, Австралія, Канада, Нова Зеландія та Норвегія.

А Словенія 17 липня першою серед країн Європейського Союзу заборонила в’їзд до країни Ітамару Бен-Гвіру та Бецалелю Смотричу. У словацькому уряді пояснили, що обидва посадовці публічно закликали до насильства проти палестинців, підтримували примусове виселення людей із Західного берега та просували ідею розширення незаконних ізраїльських поселень. У Любляні заявили, що дії та висловлювання міністрів суперечать рішенню Міжнародного суду ООН, який у липні 2024 року визнав ізраїльську політику на окупованих територіях незаконною.

Що відбувається в секторі Гази

Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривали з 7 жовтня 2023 року. У середині січня 2025 року Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників.

Однак у ніч на 18 березня Ізраїль відновив бойові дії в секторі Гази. Відповідальність за відновлення бойових дій Ізраїль поклав на ХАМАС — нібито бойовики відкинули всі пропозиції про продовження перемирʼя. Тож надалі будь-які переговори з ХАМАС, якщо і будуть вестися, то тільки «під вогнем» — тобто Ізраїль відмовляється від припинення вогню як умови для початку нових переговорів.

Уже 18 травня Армія оборони Ізраїлю почала «масштабні» наземні операції в секторі Гази.

Наприкінці травня США запропонували план 60-денного припинення вогню в секторі Гази. Він включає звільнення 28 ізраїльських заручників — живих і мертвих — в обмін на звільнення 1 236 палестинських в’язнів і передачу останків 180 загиблих палестинців. Проте сторони досі не домовились.

Тим часом Ізраїль зазнає все більшої міжнародної критики через загострення голоду в Газі після повної блокади, яку країна почала 2 березня. Наприкінці травня Ізраїль частково відновив поставки допомоги. Експерти місяцями попереджали про ризик голоду. Ізраїль обмежував гуманітарні вантажі, заявляючи, що ХАМАС нібито привласнює частину з них.

Критика посилилася, зокрема з боку союзників Ізраїлю, після того як кілька сотень палестинців загинули, намагаючись дістатися до місць роздачі їжі.

Міністерство охорони здоровʼя, кероване ХАМАС, заявило, що 25 липня в Газі зареєстрували ще пʼять смертей через недоїдання — загальна кількість людей, які померли від нестачі їжі, сягнула 127. Дві третини з них — діти,

Ізраїль 27 липня оголосив про «тактичну паузу» у військових діях у трьох районах сектора Гази для поставок гуманітарної допомоги. Військові повідомили, що також визначать безпечні маршрути, щоб допомогти гуманітарним організаціям доставляти продукти харчування людям у Газі.