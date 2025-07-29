«Таке не сфальсифікуєш»: Трамп визнав голод у секторі Гази, всупереч позиції Ізраїлю

Президент США Дональд Трамп визнав, що в секторі Гази розпочався голод. Раніше Ізраїль спростовував цю інформацію.

Про це повідомляє CNN.

Американський президент не погодився із заявою ізраїльського прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу, яку він зробив у вихідні, про те, що в Газі «немає голоду».

«Це справжній голод. Я це бачу, і таке не сфальсифікуєш. Тож ми будемо залучені ще активніше», — сказав Трамп.

Політик, який здебільшого звинувачує ХАМАС у затримках з розподілом продуктів серед цивільних у регіоні, визнав, що Ізраїль «несе велику відповідальність» за обмеження поставок допомоги. Водночас Дональд Трамп знову закликав бойовиків звільнити заручників, яких досі утримують у Газі, щоб полегшити переговори.

Він заявив журналістам у Тернберрі, що США профінансують «харчові центри» в секторі Гази, щоб нагодувати людей на тлі блокування допомоги з боку Ізраїлю. За словами Трампа, цивільні зможуть «просто заходити туди — без меж, без парканів».

«[Ми] зробимо це разом з дуже хорошими людьми. Ми щойно отримали трильйони доларів, у нас багато грошей, і ми витратимо трохи на їжу. До нас приєднуються й інші країни», — сказав політик.

Крім того, Дональд Трамп переконаний, що Іран втрутився в останні переговори щодо припинення вогню у регіоні.

«Вони [представники Ірану] говорили про речі, про які їм не слід було говорити. І, думаю, вони втрутилися в ці переговори, даючи ХАМАС сигнали та накази. Це недобре. Це зовсім не добре», — додав президент США.