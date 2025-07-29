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ДБР: Правоохоронці викрили чиновника Кропивницького ТЦК, який за гроші скасовував розшук військовозобов’язаних

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Працівники Державного бюро розслідувань разом з поліцією викрили начальника групи соціальної роботи військкомату в Кропивницькому, який, за версією слідства, за гроші знімав військовозобов’язаних чоловіків з розшуку.

Про це повідомило ДБР.

Як встановило слідство, фігурант мав доступ до бази даних осіб у розшуку та пропонував їм знятись з обліку за тисячу доларів. Якщо хтось відмовлявся, він погрожував примусовою мобілізацією.

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За попередніми даними, посадовець встиг допомогти щонайменше десятьом чоловікам. Чиновника звинувачують в одержанні неправомірної вигоди. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.

Автор: Артемій Медведок