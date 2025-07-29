РФ готувала замовне вбивство військового Сергія Філімонова з підрозділу «Вовки Да Вінчі» — правоохоронці запобігли йому

РФ готувала замовне вбивство командира 108 окремого батальйону «Вовки Да Вінчі» Сергія Філімонова — українські правоохоронці запобігли злочину. За версією слідства, замах на українського військового готувала російська ФСБ.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Російські спецслужби застосовують нову тактику — агентурні операції «під чужим прапором». ФСБшники видають себе за співробітників СБУ і дають завдання начебто в інтересах України.

Так вони обманули учасника АТО з Кам’янського — він був упевнений, що за дорученням СБУ має знешкодити корегувальника, який працює на РФ, а не українського військового командира.

Сергій Філімонов. Анастасія Вербова

Слідство встановило, що представниця ФСБ зателефонувала українцю, видавши себе за співробітницю СБУ. Вона звинуватила його в «держзраді» через замовлення з інтернет-магазину, який нібито фінансує армію РФ. Проти українця, за її словами, порушили кримінальну справу.

Щоб посилити психологічний тиск, ФСБшники надіслали фальшиву повістку від СБУ і запропонували «співпрацю» в обмін на закриття справи. Для цього фігуранту надіслали анкету про прийом до СБУ і дали вказівку прибути до Києва. У листуванні зі своїм зв’язковим чоловік висловлював готовність знищувати окупантів — навіть ціною власного життя.

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У Києві фігуранту дали завдання: орендувати квартиру в житловому комплексі, де, за версією ФСБ, проживав український військовий командир, якого планували ліквідувати, і стежити за автомобілем Сергія Філімонова.

Командира представили як «зрадника», нібито причетного до ударів по Києву. Після одного з масованих ракетних ударів по столиці куратор переконував фігуранта, що відповідальність за це несе «обʼєкт», за яким він стежить.

Завербований українець передавав фотозвіти про візуальне спостереження: фотографії з двору будинку й опис переміщень військового. Згодом він отримав координати схрону з автоматом і наказ про ліквідацію.

Оперативники СБУ затримали завербованого, коли він виходив на вулицю зі спорядженою зброєю. Під час обшуку в нього вилучили мобільний телефон, з якого фігурант листувався з куратором з ФСБ.

За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора затриманому повідомили про підозру в незаконному зберіганні зброї та боєприпасів.

СБУ наголошує, що представники Служби безпеки не наймають людей телефоном, не пропонують виконувати протиправні дії та не дають сумнівних завдань.

Якщо ви отримали підозрілу повістку або з вами контактують невідомі, які представляються працівниками СБУ, варто повідомити про це на гарячу лінію СБУ за номером 0 800 501 482 або в чат-бот «Спали ФСБшника».