РФ атакувала Україну балістичними ракетами та дронами. Як спрацювала ППО

У ніч проти 29 липня росіяни атакували Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М» та 37 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Українська ППО знешкодила більшість дронів, проте були влучання ракет.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Цього раз російська армія запускала ракети з території російської Ростовської області, а також з тимчасово окупованого Криму. Дрони росіяни запускали теж з території українського півострова, а ще з таких російських напрямків, як Орел, Курськ, Гвардійське.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

У Повітряних силах ЗСУ кажуть, що ППО знешкодила 32 безпілотники на півночі та сході країни.. Проте були влучання 5 дронів і двох ракет у трьох місцях, ще у двох — впали уламки.