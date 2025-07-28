АРМА продає судно, яке вивозило зерно з окупованого Криму

Агентство з розшуку майнових активів повідомило про початок процесу продажу морського судна ANKA, яке заходило до порту тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомило АРМА.

Актив передали в управління АРМА на підставі ухвали суду, за клопотанням Головного управління Служби безпеки України в АР Крим. Технічний огляд спеціалістів підтвердив, що судно перебуває в доброму технічному стані й готове до подальшого використання. Зараз агентство збирає інформацію про актив, щоб сформувати якісну конкурсну пропозицію.

Державна прикордонна служба і СБУ затримали судно у квітні цього року. За даними правоохоронців, воно є частиною тіньового флоту РФ та наприкінці 2024 року доставило з порту Севастополь близько 5 тисяч тонн пшениці, яку росіяни викрали з окупованого Півдня України.

«Судно заходило в Крим під прапором Монголії, власники — дві іноземні фірми з реєстрацією на Маршаллових островах, це офшорна зона. Під час затримання на річці Дунай, судно йшло під прапором Танзанії. Власником теж була одна з фірм, зареєстрованих на території Маршаллових островів», — заявив тоді співробітник СБУ «Суспільному».