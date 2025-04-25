У Чорному морі арештували судно тіньового флоту РФ — везло награбоване українське зерно

Служба безпеки України арештувала іноземне судно тіньового флоту Росії, яке, за даними слідства, вивезло з Криму 5 тисяч тонн награбованого українського зерна.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

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Суховантаж затримали у внутрішніх водах Чорноморської акваторії України. Розслідування встановило, що Кремль використовує це судно для продажу краденого зерна з України у треті країни.

За матеріалами справи, наприкінці 2024 року суховантаж вивіз з порту Севастополя 5 тисяч тонн пшениці, яку росіяни викрали на тимчасово окупованій території українського півдня. І щоб приховати злочин, судно йшло під прапором однієї з країн Азії.

Офіс генерального прокурора

На судні провели обшуки й знайшли документи, навігаційне обладнання та інші речові докази, що підтвердили розграбування росіянами української агропродукції.

Зараз тривають слідчі дії, щоб зʼясувати всі обставини та притягти винних до відповідальності. Екіпаж судна теж затримали.

Що відомо про тіньовий флот РФ

На початку грудня 2022 року члени «Великої сімки», а також Австралія та ЄС ввели обмеження цін на російську нафту, встановивши максимальний рівень у $60 за барель. Із 5 лютого 2023 року ці країни ввели цінову стелю на російські нафтопродукти: $100 — для дизельного пального, $45 — для різних мастил.

Для обходу нафтових санкцій Росія почала формувати тіньовий флот. У липні премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про придушення так званого тіньового флоту нафтових танкерів Росії, який допомагає їй обходити санкції. Тоді під керівництвом Великої Британії 44 європейські країни та Європейський Союз погодили нові санкції. Пізніше до програми приєдналися США і Канада. Відтоді країни періодично оновлюють санкції проти тіньового флоту РФ та додають до санкційного списку нові танкери.

Тоді ж в Офісі премʼєра Стармера зазначили, що деякі з кораблів тіньового флоту виконують функцію російських станцій прослуховування, а інші — перевозять зброю до Росії.

У липні Кір Стармер казав, що тіньовий флот Росії складається з майже 600 суден і становить приблизно 10% світового флоту «мокрих вантажів». З його допомогою РФ транспортує приблизно 1,7 мільйона барелів нафти на день, що дає великі прибутки Кремлю. Проти російського тіньового флоту різні країни регулярно вводять санкції — під обмеження потрапляє все більше суден.