Таїланд і Камбоджа домовилися про припинення вогню

Таїланд і Камбоджа домовилися про «негайне і безумовне» припинення вогню.

Про це заявив 28 липня прем’єр-міністр Малайзії Анвар Ібрагім, передає Associated Press.

Анвар, який очолював переговори як голова регіонального блоку ASEAN, повідомив, що обидві сторони досягли спільного розуміння щодо необхідності повернутися до нормального життя.

Прем’єр-міністр Камбоджі Хун Манет і виконувач обов’язків прем’єр-міністра Таїланду Пхумтхам Вечаячай погодилися на негайне та безумовне припинення вогню, що почнеться опівночі 28 липня.

Хун Манет і Вечаячай привітали результати зустрічі та потиснули один одному руки наприкінці короткої пресконференції.

Конфлікт між Камбоджею і Таїландом

Останні прикордонні сутички почались зранку 24 липня. Обидві сторони звинувачують одна одну в початку обстрілів. 25 липня у восьми прикордонних районах Таїланду оголосили воєнний стан. Обидві країни відкликали своїх послів, а Таїланд закрив пункти пропуску через кордон з Камбоджею. Відомо про загибель щонайменше 35 людей.

Прикордонні суперечки є давньою проблемою, яка періодично спричиняє напруженість між Таїландом і Камбоджею.

Обидві країни мають претензії до спільного кордону, здебільшого повʼязані з мапою 1907 року, яку склали за часів французького колоніального правління та використовували для розмежування Камбоджі й Таїланду.

Камбоджа використовує цю мапу як підґрунтя для територіальних претензій, тоді як Таїланд наполягає, що мапа є неточною.

Найгостріші й найбільш насильницькі конфлікти виникали навколо 1000-річного храму Преахвіхеа. У 1962 році Міжнародний суд ООН ухвалив рішення, за яким суверенітет над територією храму належить Камбоджі. Це рішення стало серйозним подразником у двосторонніх відносинах.

Камбоджа знову звернулась до суду у 2011 році після кількох збройних сутичок з армією Таїланду, внаслідок яких загинули майже 20 людей, а тисячі були змушені покинути свої домівки. У 2013 році суд підтвердив своє попереднє рішення на користь Камбоджі.

Камбоджа знову звернулася до міжнародного суду, щоб врегулювати прикордонні суперечки, однак Таїланд відхилив юрисдикцію цього суду.