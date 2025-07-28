CБУ: На Волині затримали агента білоруських спецслужб. Він шпигував за українськими військами на півночі

Служба безпеки України на Волині затримала чоловіка, який, за версією слідства, шпигував на північному прикордонні України за українськими військами й був агентом білоруського Комітету державної безпеки.

Про це повідомила СБУ.

Як встановило розслідування, фігурант — 24-річний місцевий безробітний, який шукав легкого заробітку в телеграм-каналах. Він сподівався отримати гроші від білоруських спецслужбістів і тому погодився виконувати їхні завдання. Він мав стежити за локаціями блокпостів та укріпрайонів Сил оборони на північному прикордонні України.

Також на замовлення білоруського КДБ фігурант намагався виявити військові ешелони, які рухаються місцевими коліями або перебувають на транзитних станціях «Укрзалізниці». Для цього він обходив місцевість, де фіксував фортифікаційні споруди Сил оборони та позначав їхні геолокації на Гугл-картах.

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Співробітники СБУ завчасно викрили фігуранта, задокументували його злочини та затримали за місцем проживання. Під час обшуку в оселі чоловіка правоохоронці вилучили телефон з анонімним чатом у месенджері, який він використовував для контактів з білоруським спецслужбістом. Його особу вже встановили.

Фігуранту повідомили про підозру в державній зраді, зараз він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.