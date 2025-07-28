РФ запустила по Україні 7 ракет і понад 300 дронів. Як спрацювала ППО

У ніч проти 28 липня росіяни атакували Україну 324 БпЛА, чотирма крилатими та трьома аеробалістичними ракетами — основним напрямком ворожого удару було місто Старокостянтинів, що на Хмельниччині. ППО знешкодила 311 цілей, проте були й влучання.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Цього разу росіяни атакували Україну 324 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, які запускали із таких російських напрямків, як Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ.

Із Саратовської області РФ російська армія запустила чотири крилаті ракети Х-101, з Липецької області — три аеробалістичні ракети Х-47 М2 «Кинджал».

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Протиповітряна оборона збила або подавила РЕБ 309 ударних БпЛА і дві крилаті ракети Х-101. Аеробалістичні ракети Х-47 М2 не досягли цілей.

Були влучання двох ракет різних типів і 15 ударних БпЛА у трьох місцях, ще у кількох — падали уламки.