Компанія, чий CEO потрапив у скандал з «камерою поцілунків», випустила іронічне Q&A відео. Його озвучила ексдружина соліста Coldplay

IT-компанія Astronomer, чий генеральний директор Енді Байрон подав у відставку після того, як його зняла «камера поцілунків» на концерті Coldplay, випустила відео, у якому іронічно відреагувала на резонанс навколо себе.

Відео опублікували в соцмережах компанії.

Речницею виступила акторка Гвінет Пелтроу — ексдружина соліста Coldplay Кріса Мартіна.

У відео Пелтроу заявила, що її найняли як «дуже тимчасову» речницю компанії Astronomer. Вона зазначила, що останніми днями Astronomer отримала багато запитань, тож її запросили відповісти на найпоширеніші з них.

Після цього на відео з’являється напис із запитанням: «То що, бл*ха, відбувається?» У відповідь Пелтроу каже: «Так, Astronomer — це найкраще місце, щоб запускати Apache Airflow, об’єднуючи досвід керування масштабованими конвеєрами даних, машинне навчання і штучний інтелект. Ми дуже раді, що так багато людей виявили новий інтерес до автоматизації робочих процесів з даними».

Згодом у відео з’являється ще одне запитання: «Як тримається ваша команда соціальних мереж?», на яке акторка відповідає: «Так! Місця на нашу конференцію «Більше ніж аналітика», що відбудеться в серпні, досі є. Тепер ми повернемося до того, що вміємо робити найкраще — надавати нашим клієнтам результати, що змінюють правила гри».

Що передувало

На концерті Coldplay 16 липня «камера поцілунків» зняла обійми одруженого генерального директора компанії Astronomer Енді Байрона з його колегою — керівницею відділу кадрів Крістін Кебот. Побачивши себе на великому екрані, вони намагались сховатись і закрити обличчя.

Відео з цього концерту стало вірусним, Astronomer навіть вийшла з офіційною комунікацією. Спершу компанія повідомила, що почала розслідування ситуації, а згодом заявила, що Байрон подав у відставку. Незабаром після цього звільнилась і Кебот.