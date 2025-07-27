Україна синхронізувала 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії та ввела ще низку національних обмежень

Україна синхронізувала свої санкції проти РФ з 18-м пакетом обмежень Європейського Союзу та додатково ввела санкції проти 90 підприємств і людей, які працюють на військово-промисловий комплекс РФ.



Президент підписав відповідні укази № 554 та № 555.

Уповноважений із санкцій Владислав Власюк розповів, що вони повʼязані з видобутком, переробкою та постачанням рідкоземельних і рідкісних металів, зокрема неодиму, диспрозію, церію, тербію, гадолінію, ітрію, індію та танталу. Ці ресурси є ключовими для виробництва електроніки, систем наведення, двигунів і БпЛА.

«Ми працюємо над тим, щоб і міжнародні партнери ухвалили аналогічні санкції. Обмеження поставок у цих секторах означатиме конкретне зменшення спроможності РФ на полі бою», — каже Власюк.

Стосовно синхронізації санкцій з ЄС, Україна ідентифікувала 8 фізичних і 45 юридичних осіб для синхронізації, зокрема компанії з РФ, Китаю, ОАЕ, Ірану та інших країн. Це структури, які пов’язані з тіньовим флотом, постачанням товарів подвійного призначення в обхід санкцій, а також з російським ВПК.

Власюк зазначає, що майже 40% нових європейських санкційних цілей раніше вже були внесені до санкційного списку України. За словами уповноваженого, що більша синхронізація, то складніше РФ обходити санкції.

Україна вже передала конкретні пропозиції до наступного, 19-го санкційного пакету ЄС.