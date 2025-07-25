Ердоган говоритиме з Путіним і Трампом про їхню зустріч у Туреччині

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган незабаром поспілкується з лідерами РФ та США.

Про це повідомляє управління комунікації Анкари на своїй сторінці в X.

За даними відомства, перемовини турецького президента з Володимиром Путіним і Дональдом Трампом відбудуться вже найближчими днями.

«Цього тижня, провівши переговори з Путіним і Трампом, ми спробуємо з’ясувати, чи можемо зібрати цих лідерів у Стамбулі», — йдеться в публікації.