За розтрату 1,7 млн грн під час ліквідації наслідків ракетного удару керівникам райадміністрацій Львова повідомили про підозру

Офіс генерального прокурора повідомив про підозру в службовій недбалості з тяжкими наслідками двом керівникам районних адміністрацій Львова за розтрату 1,7 мільйона гривень бюджетних коштів під час ліквідації наслідків ракетного удару.



Про це повідомила пресслужба ОГП.

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Мова про виконувачку обовʼязків керівника Франківської районної адміністрації та керівницю Галицької районної адміністрації Львова.

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За версією слідства, вони безпідставно погодили проєктно-кошторисну документацію директорові комунального підприємства Львівської міськради, яке виконувало аварійно-відновлювальні роботи будинків — після ракетного удару по Львову в липні 2023 року.

За даними слідства, підрядник штучно завищив вартість віконних блоків та інших будівельних матеріалів, коли проводив ремонт дахів, несучих стін та встановював нові вікна в постраждалих будинках. Так підрядник привласнив понад 1,7 мільйона гривень з місцевого бюджету.

Прокурори також повідомили директору комунального підприємства про підозру в тому, що він привласнив гроші, зловживаючи своїм службовим становищем.