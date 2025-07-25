За розтрату 1,7 млн грн під час ліквідації наслідків ракетного удару керівникам райадміністрацій Львова повідомили про підозру

Офіс генерального прокурора повідомив про підозру в службовій недбалості з тяжкими наслідками двом керівникам районних адміністрацій Львова за розтрату 1,7 мільйона гривень бюджетних коштів під час ліквідації наслідків ракетного удару.
Про це повідомила пресслужба ОГП.
Мова про виконувачку обовʼязків керівника Франківської районної адміністрації та керівницю Галицької районної адміністрації Львова.
За версією слідства, вони безпідставно погодили проєктно-кошторисну документацію директорові комунального підприємства Львівської міськради, яке виконувало аварійно-відновлювальні роботи будинків — після ракетного удару по Львову в липні 2023 року.
За даними слідства, підрядник штучно завищив вартість віконних блоків та інших будівельних матеріалів, коли проводив ремонт дахів, несучих стін та встановював нові вікна в постраждалих будинках. Так підрядник привласнив понад 1,7 мільйона гривень з місцевого бюджету.
Прокурори також повідомили директору комунального підприємства про підозру в тому, що він привласнив гроші, зловживаючи своїм службовим становищем.