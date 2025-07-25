Джерела «Бабеля»: Кіберфахівці ГУР знищили дані на серверах окупаційної влади Криму

Співробітники Головного управління розвідки МО провели кількаденну спецоперацію, за результатами якої отримали повний доступ до серверів з усіма документами самопроголошеної влади Криму.

Про це повідомляють джерела «Бабеля» в розвідці.

DDoS-атака фактично паралізувала інформаційні системи та мережеву інфраструктуру півострова. Поки ворог з’ясовував причину збою, співробітники ГУР проникли в електронні кабінети керівництва й отримали доступ до систем електронного документообігу «ДІАЛОГ», «СЕД», «Діло», систем бухгалтерського обліку «1С:Документообіг», Directum та «АТЛАС».

За два дні розвідники завантажили 100 терабайтів даних. Серед них — матеріали з грифом «таємно» про військові об’єкти та логістичні маршрути постачання військ РФ на півострові.

«Викачано стільки даних, що незабаром ми дізнаємось чимало сенсацій про діяльність і злочини російських окупантів в українському Криму», — каже анонімний співрозмовник.

Скопіювавши цінну інформацію, хакери знищили всі дані на серверах регіональних та районних урядових установ, міністерств і відомств окупаційної влади півострова. Так зване Міністерство внутрішньої політики, інформації та звʼязку Криму повідомляє, що технічні фахівці відновлюють систему, однак «деякі сервіси можуть бути недоступні для користування абонентами».