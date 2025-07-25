Patriot, виробництво дронів-перехоплювачів і експорт: Зеленський відповів на питання про озброєння України

Президент Володимир Зеленський відповів на питання, чи розпочалося в Україні виробництво дронів-перехоплювачів, а також поінформував щодо поставок систем ППО Patriot і експорт озброєнь.

Про це йшлося під час зустрічі із журналістами 24 липня.

Виробництво літальних апаратів уже запустили, каже очільник держави. Загалом цим займатимуться десять компаній.

«Є плюси, є мінуси. Плюси: чотири компанії — хороші, спроможності будуть у десяти компаній. Чому кажу «будуть», бо одиночні вони виробили, грошей у них немає на це», — зазначив Зеленський.

Вартість виробництва відрізняється, додав він, спроможності компаній також різні. «Зараз ціна цього питання загалом і терміново — $6 мільярдів», — підкреслив президент.

Київ має запит на 10 американських систем протиповітряної оборони Patriot. Триває спільна з партнерами робота, щоб забезпечити ці одиниці. Завдання української сторони — знайти фінансування всіх цих систем ППО.

«Все ще боремося над ліцензією виробництва. Важливо, що в Німеччині зʼявляється майданчик [для] виробництва. Поки що не в нас, але в європейців, з якими у нас хороші відносини. Трамп, президент Сполучених Штатів, буде передавати нам системи, продавати. Хотілося б мати до кожної системи одразу пакет з ракетами», — розповів Зеленський.

За його словами, також обговорюють питання експорту українських озброєнь у форматі лінії виробництв за кордоном. Переговори проводять з представниками Данії, Норвегії, Німеччини.

«Є великий позитив. З Данією ми домовилися. Тобто ми знайшли такий хід. Наприклад, Данія — лінії виробництва далекобійних дронів. Вони туди дадуть додаткові гроші — 100, 200, 300 мільйонів [доларів]. Будуть вироблені далекобійні дрони й передані нам під час війни. Ця лінія 50 на 50, з приватним сектором. Але після війни вони будуть накопичувати для себе, для своєї армії», — додав голова держави.

Українські дрони купуватиме США, заявив Зеленський. Цією домовленістю займатиметься секретар Ради нацбезпеки та оборони Рустем Умєров, міністр оборони Денис Шмигаль і міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

«Дуже важливо підготувати цей договір, серйозний договір на $10—20—30 мільярдів», — каже Володимир Зеленський.