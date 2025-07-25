Президент пояснив, чому не обговорив закон про НАБУ і САП до підписання

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зосереджений на питанні війни, тому він і не обговорив закон про обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури №12414 заздалегідь.

Про це він сказав під час зустрічі із журналістами 24 липня.

«Напевно, треба було робити діалог. Завжди треба комунікувати. Я зосереджений на питання війни, тому що зараз в Україні питання номер один – це питання війни. Найголовніша проблема – війна. Головний ворог – Росія», — наголосив президент

І додав, що поважає думку суспільства і це нормально реагувати, коли люди чогось не хочуть, коли людям це не подобається — тому влада зреагувала.

Президент вважає, що Верховна Рада проголосує за новий законопроєкт, який поверне незалежність НАБУ та САП — він «хоче, щоб це відбулося».

Зеленський також розповів, чому в новий законопроєкт, який базується на основних принципах незалежності антикорупційних органів, не прописали норму про невідкладні обшуки тільки через судову систему — таку ідею пропонував бізнес. Президент відповів, що це хороша ідея, проте, за його словами, «ця норма зупинила всю правоохоронну систему — не тільки НАБУ, САП, це стосувалося всіх органів». Саме тому цей пункту прибрали.

«Ми ж в одній інфраструктурі з Європою, ми хочемо бути частиною Європи. Ніхто не хоче нічим ризикувати [...]. Що стосується НАБУ і САП, то я їм сказав, що я знайду вихід. Я запропоную своє бачення, базуючись на тому, що потрібно антикорупціонерам, і чого хоче суспільство», — так Зеленський відповів на питання про те, чи є ризики для євроінтеграції України через ситуацію з НАБУ та САП.

За його словами, премʼєр Великої Британії сказав, що допомога точно не знизиться. У партнерів є розуміння, що в Україні є «питання» — і вони внутрішні.