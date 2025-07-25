Збій Starlink у всьому світі тривав понад 2 години — потім роботу відновили. Причини

Пізно ввечері 24 липня в роботі Starlink зафіксували глобальний збій у всьому світі, зокрема в Україні — звʼязок не працював по всій лінії фронту. У компанії кажуть, що збій тривав приблизно 2,5 години.

Про це повідомила сама компанія, а також її віцепрезидент Майкл Ніколс.

За словами віцепрезидента, причиною став збій ключового внутрішнього програмного забезпечення, що керує роботою основної мережі.

«Просимо вибачення за тимчасове порушення роботи нашого сервісу — ми глибоко віддані забезпеченню надійності мережі та повністю зʼясуємо причину інциденту, щоб не допустити його повторення», — написав Ніколс.

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді «Мадяр» повідомляв, що станом на 00:35–01:05 зв’язок повністю відновили на всіх напрямках. Увесь цей час тривала бойова робота, але без онлайн-трансляцій.

За його словами, цей інцидент, «що тривав довгих на війні 150 хвилин», показав слабкі місця. Треба врахувати це і диверсифікувати зв’язок — тобто урізноманітнити, не зосереджуватись лише на одному варіанті.