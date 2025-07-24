Вищий антикорупційний суд заявив про тиск на свого суддю з боку правоохоронців

Суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) звернувся до Вищої ради правосуддя та генпрокурора через тиск і втручання в його діяльність.

Про це повідомила пресслужба ВАКС.

У повідомлені зазначено, що втручання здійснюється, ймовірно, з боку органів правопорядку та полягає в негласному несанкціонованому зборі інформації про суддю та його близьких.

Такі спроби тиску суддя ВАКС пов’язує з ухваленням ним як слідчим суддею низки судових рішень у кримінальних провадженнях, які викликали значний суспільний інтерес.

Суддя ВАКС акцентує, що спроби тиску відбуваються на фоні активної інформаційної кампанії з його дискредитації.

ВАКС не уточнює ані імені судді, ані справи, яку він вів.