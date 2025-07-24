Трамп представив план розвитку штучного інтелекту. Хоче боротися з регулюванням та «ідеологічною упередженістю»

Адміністрація президента США Дональда Трампа 24 липня представила масштабний план розвитку штучного інтелекту. Там обіцяють стимулювати інновації у США, позбавляючись «бюрократичної тяганини» та «ідеологічних упереджень».

Про це пише BBC.

У 2023 році попередник Трампа Джо Байден підписав виконавчий указ, який закликав до стандартів безпеки та захисту, що регулюють використання штучного інтелекту у федеральному уряді. Його Трамп скасував у перший день своєї другої каденції.

За кілька днів Трамп підписав виконавчий указ, який закликав до прискореного розвитку штучного інтелекту, усунення ідеологічних упереджень та плану дій стосовно штучного інтелекту, який винесли на громадське обговорення. Чиновники кажуть, що план сформували на основі понад 10 000 відгуків громадськості.

Представники адміністрації заявляють, що понад 90 політичних заходів, окреслених у 28-сторінковому документі, можуть впровадити протягом наступного року. План передбачає будівництво інфраструктури центрів обробки даних і просування американських технологій. Також документ закликає федеральні агентства переглянути та скасувати політику, яка перешкоджає розвитку штучного інтелекту, і заохочувати використання технології як в уряді, так і в приватному секторі.

У день публікації Трамп підписав три повʼязані з ШІ виконавчі укази. Один з них сприяє міжнародному експорту американських ШІ-технологій. Інший має на меті викорінити те, що адміністрація називає woke, або ідеологічно упередженими системами штучного інтелекту.