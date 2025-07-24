WSJ: Мінʼюст США знайшов ім’я Трампа в документах справи Епштейна. Як відреагував Білий дім

На початку 2024 року посадовці Міністерства юстиції США переглянули документи, пов’язані зі справою Джеффрі Епштейна — фінансиста, засудженого за сексуальні злочини проти неповнолітніх. Серед тих, чиї імена згадуються в цих матеріалах, виявився Дональд Трамп.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на свої джерела.

На брифінгу в Білому домі у травні генеральний прокурор Пам Бонді повідомила Трампу, що в матеріалах є його ім’я. Увагу на цьому окремо не акцентували — на зустрічі обговорювали кілька тем. За словами посадовців, згадка Трампа не є свідченням будь-якого злочину — мова йде переважно про непідтверджені відомості або старі контакти. У документах згадуються сотні інших впливових людей, які свого часу могли спілкуватися з Епштейном.

Міністерство юстиції вирішило не розсекречувати решту документів у справі Епштейна, оскільки вони містять дитячу порнографію, особисті дані жертв та іншу конфіденційну інформацію. Трамп погодився з цим рішенням.

Одначе цей крок викликав сильне обурення серед прихильників Трампа. Протягом останніх місяців його союзники неодноразово заявляли, що документи мають бути оприлюднені, бо в них начебто міститься компромат на представників світових еліт, зокрема впливових демократів. Відмова публікувати файли розчарувала значну частину прихильників Трампа, які сприйняли це як відступ від обіцяного «викриття системи».

У липні Трамп подав позов проти WSJ через згадку про нього у статті про привітання Епштейна.

Реакція Білого дому

Білий дім заперечив повідомлення про те, що президенту США Дональду Трампу у травні повідомили, що він є серед сотень людей, яких згадують у документах Міністерства юстиції щодо Джеффрі Епштейна.

Стівен Чунг, речник Трампа, назвав звіт «нічим іншим, як продовженням фейкових новин, вигаданих демократами та ліберальними медіа, як-от «Росія-гейт» часів президентства Обами , щодо якого президент Трамп мав рацію».

Генеральний прокурор заявив: «У файлах немає нічого, що вимагало б подальшого розслідування чи судового переслідування».

Директор ФБР Каш Патель у відповідь на публікацію WSJ заявив про «фейкові новини» та спробу підірвати авторитет Трампа.

Але неназваний чиновник Білого дому заявив агентству Reuters, що вони не заперечують факту згадки імені Трампа в документах. Чиновник вказав на файли Епштейна, де згадується Трамп і які Мінʼюст розкрив кілька місяців тому. Ці файли, розповсюджені серед консервативних лідерів думок у лютому, містили номери телефонів деяких членів родини Трампа, зокрема його доньки.

Й Епштейн, і Трамп багато років тому заявляли про свою сварку. Трамп стверджував, що їхня дружба закінчилася ще до того, як фінансисту висунули звинувачення у схиленні до проституції у 2006 році. Пізніше, у 2008-му, Епштейн визнав себе винним у схиленні неповнолітньої до проституції, відбував покарання у вʼязниці Флориди та був зареєстрований як сексуальний злочинець. Коли Епштейна знову заарештували у 2019 році, Трамп заявив, що не розмовляв з ним близько 15 років.

Що відомо про Епштейна

Американського фінансиста Джеффрі Епштейна вперше заарештували у 2008 році. Його засудили за секс із неповнолітніми й організацію проституції. Після 13 місяців у вʼязниці фінансист уклав угоду з прокуратурою і вийшов на свободу. У 2019 році йому висунули нові звинувачення — у торгівлі людьми.

Тоді писали, що ФБР виявило в записнику Епштейна тисячі імен відомих людей, політиків, кінозірок і бізнесменів, серед яких експремʼєр Британії Тоні Блер, лідер гурту The Rolling Stones Мік Джаггер, мільярдер Річард Бренсон. Це запустило низку звинувачень і підозр на адресу відомих особистостей у тому, що вони могли користуватися послугами Епштейна.

Епштейна затримали 7 липня, а вже 10 серпня 2019 року він вчинив самогубство в тюрмі. Його тіло знайшли в камері, де він відбував покарання. У грудні 2023 року суд США наказав оприлюднити імена понад 170 людей з близького оточення Епштейна.

Автор: Артемій Медведок