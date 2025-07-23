Міністр внутрішніх справ Клименко заявив, що очільники всіх правоохоронних органів напрацюють спільну модель роботи

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що очільники всіх правоохоронних органів, за винятком Бюро економічної безпеки, мають напрацювати спільну модель роботи та визначитися, які зміни до законів для цього знадобляться.

Про це він розповів на зустрічі з журналістами, передає кореспондентка «Бабеля».

Наступного тижня в Офісі генерального прокурора зустрінуться голови Служби безпеки, Національного антикорупційного бюро, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Міністерства внутрішніх справ, Національного агентства з питань запобігання корупції та Державного бюро розслідувань.

«Президент дав нам два тижні на зустрічі, на перемовини, щоб через два тижні ми прийшли до нього і сказали, як будемо працювати, які потрібні зміни, щоб ми могли працювати без дублювання функцій. Готуємо свої пропозиції, що необхідно внести в законодавство», — зазначив Клименко і додав, що на зустрічі в Офісі президента вище згадані керівники озвучили свої думки з цього питання.

За його словами, за Конституцією саме генеральний прокурор має нести всю повноту відповідальності: «Один генпрокурор — одне рішення».

«Ми з генпрокурором Русланом Кравченком говорили про загальну ситуацію в державі: що нам необхідно разом зробити для того, щоб утримати спокій. І важливо не зміщувати акценти. Ми маємо насамперед говорити про стійкість на фронті, про стійкість тилу. І про дотримання законності, зокрема антикорупційної. Однозначно, потрібно карати тих людей, які порушили антикорупційне законодавство. НАБУ і САП не ліквідували, вони ж продовжують працювати», — розповів міністр.

Тим часом президент Володимир Зеленський оголосив, що запропонує Раді новий законопроєкт щодо роботи антикорупційних органів і очікує від керівників правоохоронних та антикорупційних органів пропозицій щодо норм, які мають спрацювати.

Що відбувається з НАБУ і САП

Верховна Рада 22 липня ухвалила, а президент Володимир Зеленський підписав закон № 12414, який вносить зміни до Кримінального кодексу України. Фактично закон обмежує виняткове право НАБУ і САП розслідувати справи топкорупціонерів. Серед іншого, генерального прокурора наділять повноваженнями:

забирати справи в НАБУ та доручати розслідування іншим органам;

бути фактичним керівником САП і передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам;

надавати детективам НАБУ обов’язкові письмові вказівки;

самостійно закривати справи за підозрою щодо топпосадовців.

Також передбачаються правки, які обмежать діяльність САП, а саме:

прокурори САП не зможуть визначати підслідність НАБУ в певних випадках;

керівник САП не зможе вирішувати спори про підслідність у справах, які може розслідувати НАБУ;

керівник САП не матиме повноважень щодо зміни апеляційних і касаційних скарг, внесених прокурорами САП.

НАБУ та САП наголошували, що в разі ухвалення документа керівник САП стане номінальною фігурою, а НАБУ втратить незалежність і перетвориться на підрозділ Офісу генпрокурора. У Києві, Одесі, Львові та Дніпрі люди виходили на протести проти законопроєкту. Сьогодні, 23 липня, протести продовжилися і поширилися на інші міста України.