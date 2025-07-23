На Львівщині померла звʼязкова ОУН Лідія Тиховліз. Їй було 97 років

На Львівщині на 97-му році життя померла звʼязкова ОУН Лідія Тиховліз.

Про це у Facebook повідомив міський голова Старого Самбора Ігор Трухим.

«Пані Лідія була справжнім втіленням незламності духу, мудрості та життєвої стійкості. Її шлях, сповнений випробувань, боротьби та самовідданого служіння Україні, є прикладом для кожного з нас. Вона пережила арешти, заслання, але ніколи не зрадила своїм принципам і вірі в Україну», — зазначив він.

Як пише «Локальна історія», Лідія народилася 15 грудня 1928 року у національно свідомій родині Марії та Миколи Джулинських. Під час навчання у Львівській консерваторії Лідія приєдналася до молодіжної сітки ОУН, виконувала обовʼязки звʼязкової.

26 лютого 1946 року Лідію заарештували органи НКВД. Протягом шести місяців утримували в тюрмі «на Лонцького», а потім засудили до 10 років увʼязнення і 5 років позбавлення прав.

Її етапували в Мордовську РСР на станцію Потьма. Депортували й маму Лідії за приналежність дочки до українського підпілля.

На засланні Лідія одружилася із засудженим до 25 років таборів Степаном Тиховлозом. На волю жінка вийшла 24 серпня 1954 року. Після звільнення подружжя з дітьми переїхало до міста Старий Самбір.