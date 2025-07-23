Пʼятьох російських генералів підозрюють у причетності до обстрілів деокупованої Херсонщини. Загинули понад 100 людей

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру у воєнних злочинах російським генералам, які, за версією слідства, командували обстрілами правобережжя Херсонщини, через які загинуло понад 100 людей.



Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За матеріалами справи, йдеться про:

екскомандувача угруповання військ «Днєпр» збройних сил РФ генерал-полковника Олега Макаревича (він обіймав цю посаду до осені 2023 року);

(він обіймав цю посаду до осені 2023 року); начальника штабу — першого заступника командувача угруповання військ «Днєпр» ЗС РФ генерал-майора Володимира Омельяновича ;

; командувача 22-го армійського корпусу берегових військ Чорноморського флоту Росії генерал-лейтенанта Аркадія Марзоєва ;

; начальника штабу — першого заступника командувача 22-го армійського корпусу берегових військ Чорноморського флоту РФ генерал-майора Віктора Бедрика ;

; начальника ракетних військ та артилерії 22-го армійського корпусу берегових військ Чорноморського флоту РФ полковника Миколу Горайчука.

За версією слідства, протягом січня — жовтня 2023 року вони командували артилерійськими ударами по цивільних будівлях правобережжя Херсонської області. Тоді під ударами були житлова забудова, школи, лікарні та критична інфраструктура.

Тоді росіяни вели обстріли з тимчасово окупованих територій лівобережжя Херсонщини і використовували реактивні системи залпового вогню, самохідні артилерійські установки та буксировані гаубиці великого калібру.

Унаслідок ворожих атак загинули щонайменше 113 місцевих жителів, серед них — троє дітей. Ще понад 280 людей, разом із неповнолітніми, отримали поранення різного ступеня тяжкості.