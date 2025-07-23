НАБУ і САП на зустрічі із Зеленським заявили, що закон № 12414 суттєво обмежує їхню діяльність

Ухвалення законопроєкту № 12414 суттєво обмежило незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Про це керівника відомств заявили на зустрічі з президентом в ОП.

«Відтепер НАБУ і САП позбавлені гарантій, які раніше дозволяли їм ефективно реалізовувати свої завдання та функції в протидії топкорупції. Для відновлення повноцінної та незалежної роботи необхідні чіткі й однозначні кроки на рівні закону, які повернуть скасовані парламентом гарантії», — наголосили антикорупціонери.

В НАБУ і САП запевнили, що будуть і далі працювати над збереженням професійної спроможності обох інституцій та подякували громадянам за небайдужість.

Відомства закликали міжнародних партнерів продовжувати всебічно підтримувати Україну в боротьбі з російською агресією.

«Міць та стійкість Сил оборони України, єдність українського суспільства та системна міжнародна підтримка є ключовими факторами для подолання агресора і утвердження європейського майбутнього нашої держави», — підсумували вони.

Що відбувається з НАБУ і САП

Верховна Рада 22 липня ухвалила, а президент Володимир Зеленський підписав закон № 12414, який вносить зміни до Кримінального кодексу України. Серед іншого, генерального прокурора наділять повноваженнями:

забирати справи в НАБУ та доручати розслідування іншим органам;

бути фактичним керівником САП і передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам;

надавати детективам НАБУ обов’язкові письмові вказівки;

ʼсамостійно закривати справи за підозрою щодо топпосадовців.

Також передбачаються правки, які обмежать діяльність САП, а саме:

прокурори САП не зможуть визначати підслідність НАБУ в певних випадках;

керівник САП не зможе вирішувати спори про підслідність у справах, що може розслідувати НАБУ;

керівник САП не матиме повноважень щодо зміни апеляційних і касаційних скарг, внесених прокурорами САП.

НАБУ та САП наголошували, що в разі ухвалення документа керівник САП стане номінальною фігурою, а НАБУ втратить незалежність і перетвориться на підрозділ Офісу генпрокурора. У Києві, Одесі, Львові та Дніпрі люди виходили на протести проти законопроєкту.