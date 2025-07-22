Компанія Henley & Partners оновила світовий рейтинг паспортів. Ось на якому місці український

Український закордонний паспорт посів 29-те місце в міжнародному рейтингу Henley & Partners, який відображає зміни в безвізовому режимі країн світу. З українським паспортом можна подорожувати без візи до 147 держав.

З Україною 29-те місце ділить Гренада — острівна держава в Карибському морі. Її громадянам теж можна без віз відвідувати 147 країн.

Сінгапур очолив рейтинг найсильніших паспортів — із сінгапурським закордонним паспортом можна поїхати без візи до 193 країн із 227. Загалом азійські країни продовжують лідирувати у світовій гонці мобільності: Японія та Південна Корея на другому місці (для них доступні 190 напрямків).

На третьому місці — сім країн Європейського Союзу, зокрема Франція, Німеччина та Італія (189 країн). На четвертому — ще сім європейських країн: Австрія, Бельгія, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Португалія та Швеція з доступом до 188 держав. П’яте місце поділили Греція, Швейцарія та Нова Зеландія.

Найнижчий показник — в Афганістану. Його громадяни можуть потрапити лише до 25 країн без візи, що створює розрив у 168 країн між найсильнішим і найслабшим паспортом.

Індекс паспортів Henley & Partners щокварталу аналізує візові правила 227 країн і територій світу, ранжуючи їх за кількістю країн безвізового вʼїзду. Рейтинг укладають у співпраці з Міжнародною асоціацією повітряного транспорту (International Air Transport Association), яка підтримує найбільшу у світі базу туристичної інформації.

Після вступу країни до Європейського Союзу український паспорт може ввійти до десятки найсильніших, вважають у Нenley & Partners, адже тоді він дозволить відвідувати країни, з якими Євросоюз має безвіз.