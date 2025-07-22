Coca-Cola створить нову версію газировки, щоб задовольнити Трампа

Компанія Coca-Cola підтвердила, що випустить нову газову воду Coca-Cola, виготовлену з тростинного цукру, як цього хотів президент США Дональд Трамп. Проте нинішній рецепт залишиться головним.

Про це пише CNN.

Минулого тижня Трамп заявив, що Coca-Cola погодилася використовувати тростинний цукор у своїх напоях. Але остання заява компанії показує, що флагманський рецепт Coca-Cola не змінюється і в ньому продовжать використовувати кукурудзяний сироп з високим вмістом фруктози. Натомість компанія створить окремий продукт Coca-Cola з тростинним цукром.

Компанія 22 липня у своєму звіті про прибутки повідомила, що в рамках постійної програми інновацій вона восени почне випускати «продукцію, виготовлену з американського тростинного цукру». Деякі версії Coca-Cola вже використовують тростинний цукор, зокрема Coca-Cola, що продається в Мексиці.

Генеральний директор Джеймс Квінсі під час телефонної розмови з аналітиками заявив, що, на його думку, напій «стане довгостроковим варіантом для споживачів». Він зазначив, що Coca-Cola використовує тростинний цукор у кількох інших своїх напоях, що продаються у США, включно з лимонадом і кавою.

«Тростинний цукор додають до деяких інших наших продуктів, тому ми точно прагнемо використовувати весь набір доступних варіантів підсолоджування там, де є вподобання споживачів», — сказав він.