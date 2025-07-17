Трамп каже, що домовився про зміну рецепта Coca-Cola у США

Президент США Дональд Трамп 16 липня заявив, що поговорив із компанією Coca-Cola щодо використання «справжнього тростинного цукру в колі» у США і компанія погодилася його додавати.

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

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«Я спілкувався з компанією Coca-Cola щодо використання СПРАВЖНЬОГО тростинного цукру в Coke у США, і вони погодилися це зробити. Я хотів би подякувати всім, хто ухвалює рішення в Coca-Cola. Це буде дуже правильний крок з їхнього боку — побачите. Це просто краще!» — наголосив він.

Як пише The New York Times, представниця Coca-Cola відмовилася коментувати, чи справді компанія на це погодилася.

«Ми цінуємо ентузіазм президента Трампа щодо нашого культового бренду Coca-Cola. Деталі про нові інноваційні продукти в межах лінійки Coca-Cola ми незабаром оприлюднимо», — йдеться в заяві речниці компанії Мішель Егн’ю.

У своїй заяві в соцмережах Трамп не згадав про кукурудзяний сироп з високим вмістом фруктози, який міністр охорони здоров’я США Роберт Ф. Кеннеді — молодший частково звинувачує в епідемії ожиріння. Егн’ю не відповіла на запитання про те, чи погодилася Coca-Cola використовувати виключно тростинний цукор замість кукурудзяного сиропу, який компанія почала додавати до напою ще у 1980 році, змішуючи його з цукром, аби зменшити витрати на тлі зростання цін на цукор.

Coca-Cola вже виготовляє напій, підсолоджений тростинним цукром, відомий як «мексиканська Coca-Cola», або MexiCoke. Завдяки майже культовому статусу, цей напій колись потрапляв до США з Мексики через неофіційних незалежних дистриб’юторів. Але у 2005 році Coca-Cola почала офіційно імпортувати мексиканську версію до Техасу, поступово розширюючи її розповсюдження по всій країні. Зараз її можна знайти в супермаркетах і невеликих крамницях у районах із великою кількістю вихідців з Латинської Америки.

Також Coca-Cola випускає кошерну версію напою до єврейського свята Песах. Вона містить тростинний цукор замість кукурудзяного сиропу — спеціально для євреїв, які у цей період уникають кукурудзи та інших зернових. Цей напій можна впізнати за жовтими кришками на пляшках.