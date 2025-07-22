Суд у Гаазі скасував арешт активів «Газпрому». Що сталось

Суд у Гаазі скасував арешт активів російського енергетичного гіганта «Газпром» у Нідерландах.
Про це пише Reuters.
У рішенні, ухваленому минулого тижня, зазначено, що йдеться про акції «Газпрому» в газовидобувних компаніях Wintershall Noordzee та Gazprom International Projects B.V.
Арешт наклали в межах двох окремих справ, які ініціювали українські компанії «Славутич-Інвест» і «Жнива» через збитки, спричинені діями Росії в Україні.
Нідерландський суд постановив, що арешт активів «Газпрому» може суперечити принципу державного імунітету, згідно з яким суди однієї країни не мають повноважень розглядати дії іншої держави чи її установ.