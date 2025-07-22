Зеленський увів у дію мораторій на перевірки бізнесу. Що він передбачає

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) про стимулювання економічного зростання в Україні та запровадження мораторію на перевірки бізнесу.

Відповідний указ опублікований на сайті президента.

Цим рішенням РНБО доручив уряду:

у тримісячний термін активізувати механізми ідентифікації, блокування та стягнення активів підсанкційних осіб;

розробити та впровадити додаткові інструменти для передачі конфіскованих активів у дохід держави;

протягом місяця вжити заходів для захисту прав іноземних інвесторів, зокрема з іноземним капіталом;

встановити обмеження на проведення перевірок підприємств із низьким ризиком. Виняток — бізнес, який працює з підакцизними товарами (алкоголь, тютюн);

усунути дублювання повноважень між контрольними органами та підвищити прозорість перевірок, створивши єдину інформаційну систему державного нагляду.

Крім того, РНБО доручила правоохоронцям протягом місяця перевірити відкриті справи щодо безпідставного тиску й закрити ті, що блокують діяльність підприємств.

Верховній Раді доручили якнайшвидше ухвалити низку законопроєктів, зокрема тих, що стосуються:

захисту бізнесу в кримінальному провадженні;

компенсацій інвестицій через податкові та митні механізми;

реформи держнагляду;

відповідальності посадовців контрольних органів;

використання арештованих російських активів.

Контроль за реалізацією рішення поклали на секретаря РНБО Рустема Умєрова, а указ набув чинності з моменту оприлюднення.