Російську збірну з шахів допустили до командного Чемпіонату світу

Міжнародна федерація шахів (ФІДЕ) допустила жіночу збірну Росії з шахів до командного Чемпіонату світу в нейтральному статусі.

Про це йдеться на сайті організації.

«Відповідно до політики ФІДЕ щодо дотримання рекомендацій МОК і згідно з практиками, яких дотримуються кілька міжнародних спортивних федерацій — таких як World Aquatics, Міжнародна федерація фехтування та Міжнародна федерація гімнастики — Рада ФІДЕ схвалила участь команди спортсменок російської національності в Жіночому командному чемпіонаті світу 2025 року під прапором ФІДЕ, за умови отримання листа-незаперечення від МОК», — зазначили в організації.

Там додали, що рішення ґрунтується на прецеденті, закладеному в резолюції ФІДЕ в січні 2025 року, яка дозволила нейтральним командам із вразливих груп (молодь та гравці з інвалідністю) брати участь у командних змаганнях. Усі такі учасники повинні змагатися без національної символіки, повністю відповідно до політики МОК.