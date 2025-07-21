Гендиректору «Ростеху» та президенту клубу ЦСКА повідомили про підозру

Прокурори Офісу генпрокурора повідомили про підозру генеральному директору російської державної корпорації «Ростех» та відомому російському підприємцю — президенту футбольного клубу ЦСКА (Москва) — в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

ОГП не називає імен підозрюваних, але посаду гендиректора «Ростеху» наразі обіймає Сергій Чемезов, а президента ЦСКА — Євгеній Гінер.

За даними слідства, у 2019 році підозрювані сприяли вищому політичному керівництву РФ у встановленні Росією контролю над територією та населенням окупованого Криму у сфері енергетики.

Це робилось, щоб забезпечити генерацію електроенергії військових частин і підрозділів, які задіяні у збройній агресії проти України. Йдеться про будівництво та введення в експлуатацію Балаĸлавської (Севастопольської ПГУ-ТЕС) і Таврійської ТЕС (Симферопольської ПГУ-ТЕС).

Також підозрювані долучили Конструкторське бюро автоматичних послуг імені Л.Н. Кошкіна до переліку організацій, які приєдналися до єдиного положення про закупівлі державної корпорації «Ростех», щоб виготовляти патрони й постачати технології та обладнання для їх виробництва.

Гендиректор «Ростеху» прозвітував прем’єр-міністру РФ про роботу державної корпорації за 2022 рік на офіційному ютуб-каналі уряду Росії, виправдовуючи при цьому збройну агресію РФ проти України. Йому додатково оголосили відповідну підозру.