В Іспанії знайшли тіло експосадовця МВС. У тому ж самому житловому комплексі вбили пілота РФ Кузьмінова

На території іспанського муніципалітету Вільяхойоса знайшли мертвим колишнього високопосадовця Департаменту боротьби з організованою злочинністю МВС України Ігоря Грушевського.

Про це повідомляє El Español.

Тіло 61-річного чоловіка виявили 29 червня в житловому комплексі Residencial Cala Alta. Як пише медіа, близько 21:30 того дня Грушевський купався у громадському басейні, яким міг користуватися як власник квартири у ЖК. Помешкання він придбав кілька місяців тому та робив у ньому ремонт.

Невдовзі сусідка-українка та інші випадкові свідки знайшли його у воді обличчям донизу, без пульсу, що виглядало як утоплення. Експосадовця швидко витягли з води та намагалися реанімувати, однак цього зробити не вдалося і медикам швидкої, які прибули на виклик.

Дехто з мешканців вважає, що причиною смерті Грушевського міг бути серцевий напад або інсульт, пише El Español. Інші побоюються, що йдеться про нове вбивство. Річ у тім, що в тому ж самому комплексі у лютому 2024 року вбили російського пілота Максима Кузьмінова, який у серпні 2023 року викрав для ГУР України російський гелікоптер Мі-8 АМТШ.

На тілі померлого не знайшли слідів насильства, однак з його вуха текла кров — через це сусіди найбільше схиляються до версії з інсультом, пише медіа. Вони вважають малоймовірним, що чоловік міг утопитися у басейні, глибина якого лише 1,5 метра.

У коментарі «Суспільному» Міністерство закордонних справ України повідомило, що консульство в Іспанії займається репатріацією тіла Ігоря Грушевського на батьківщину.