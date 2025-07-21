Нічні удари Росії: Україну атакували 450 засобами повітряного нападу

У ніч проти 21 липня ворог обстріляв територію України 450 засобами повітряного нападу.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Окупанти били 426 ударними дронами з напрямків Брянськ, Орел, Міллєрово, Шаталово та Приморсько-Ахтарськ у Росії. Також атакували пʼятьма аеробалістичними ракетами Х-47М2 «Кинджал» з повітряного простору Тамбовської області.

Армія РФ вдарила чотирма крилатими ракетами «Калібр» з акваторії Чорного моря, однією крилатою ракетою «Іскандер-К» з Міллєрово та 14 крилатими ракетами Х-101 з повітряного простору Саратовської області.

Напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони. Попередньо, станом на 09:30 Протиповітряна оборона збила або подавила 224 засоби повітряного нападу противника:

200 ударних БпЛА;

більшість ракет збили вогневими засобами ППО, решта — подавлені РЕБ або локаційно втрачені.

Ще 203 дрони не досягли цілей. Влучання 23 БпЛА були у трьох місцях, уламки падали на 12 локаціях. Ворожа атака триває, нова група російських безпілотників зайшла з півночі, додали в ПС.